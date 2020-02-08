شكرا لقرائتكم أيمن فايز يتأهل الى دور الـ 64 بكأس العالم للسلاح فى كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أيمن فايز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح فى الفوز على لاعب الكيان الصهيوني بنتيجة ١٥/١٣ ليتأهل الي دور الـ٦٤ التمهيدي لكأس العالم لسلاح سيف المبارزة بكندا .

يسعى فايز إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا مؤخرا .

بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر اقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى ، وقال رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن البطولة ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وهى واحدة من البطولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

كما أشار الحسينى إلى إن البطولة ستحظى بمشاركة واسعة من كل أنحاء العالم باعتبارها بطولة مؤهلة من جهة وايضا لتميز مصر عالميا فى تنظيم كل بطولات رياضة السلاح ، و أضاف الحسينى، قائلا إن آلاستعداد للبطولة يسير وفق آلية معينة اعتاد عليها طاقم العمل داخل الاتحاد فكل فرد يعلم تماما ما يجب عليه بذله من مجهود لإنجاح البطولة .

وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديد بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6.

Advertisements

وتأهل حمزة الى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور الـ 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور الـ 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز الـ 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.