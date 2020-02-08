شكرا لقرائتكم 7 أرقام للاتحاد وأسوان قبل موقعة الإسكندرية فى افتتاح الجولة 17 بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يقام على ستاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت .

الاتحاد السكندرى يدخل اللقاء بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويحلم أبناء الجنوب في مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على حرس الحدود خارج الديار ثم الدراويش على ملعب أسوان.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بغية الاستمرار في المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك في الأسابيع المقبلة ، ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام أسوان مكون من : "محمود الزنفلي - محمود شعبان -محمود رزق -إسلام جمال - السيد سالم - مروان عطية - نور السيد - نبيل مانجا - أوكوي - أنيس سالتو -زراق سيسيه".

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في المقابل يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة فريقه التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري وتوديع مراكز القاع ، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاتحاد مكون من : " مسعد عوض، خط الدفاع: الحسيني سمير - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمد إسماعيل، أحمد عامر - أحمد الصغيري - هيثم الفيل - مصطفى دويدار، فادي فريد - كريم الطيب".

ويرصد "الخليج 365" 7 أرقام للفريقين قبل المواجهة المرتقبة.