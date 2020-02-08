شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتأهل إلى نهائي بطولة تشالنجر لاونسيستون للتنس بأستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري محمد صفوت لاعب وادي دجلة للتنس، والمصنف رقم 157 عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة تشالنجر لاونسيستون المقامة حالياً في استراليا، وذلك بعدما تغلب على منافسه البلجيكي كيمير كوبيانز، وفاز صفوت على لاعب بلجيكي مصنف 162 عالميا بنتيجة مجموعتين لواحدة جاءت نتائجها كالتالي: 4-6 / 6-4 / 6-3.

وامتدت المباراة إلى ما يزيد عن الساعتين بقليل وشهدت تقلبات وخاصة في مجموعتها الأولى فبعدما كان صفوت متقدما مع بدايتها لم يستطع المحافظة على التقدم وخسر المجموعة إلا أنه في المجموعة الثانية عاد بشكل افضل وحقق الفوز بها وكذلك فعل في الثالثة ليفوز بالمباراة، وبهذا الفوز يقترب محمد صفوت من الوصول لقائمة الـ 140 عالميا مترقباً نتائج اللاعبين الآخرين الذين يسبقوه في التصنيف العالمي.

يذكر أن محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر الأثنين الماضي عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتي ودعها من الدور الأول.

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جاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة ليكون فى الـ 157 ، ويعد هذا أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن كان أفضل مركز وصل إليه صفوت هو الـ 166 عالمياً .

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا في الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولي.