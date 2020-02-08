المصري البورسعيدي: إيهاب جلال مستمر في منصبه

صرح رئيس النادي المصري البورسعيدي، محمد الخولي مؤكدا استمرار إيهاب جلال والجهاز الفني المعاون له في منصبه، مضيفا إلى عقد الفريق اجتماعا مع جلال لوضع خطة للخروج من المأزق الصعب الذي وقع به الفريق البورسعيدي وتحسين الأوضاع السيئة والصعبة التي يعاني منها الفريق خلال الوقت الراهن.

وجاءت تلك التصريحات خلال برنامج زملكاوي للإعلامي كريم حسن شحاتة، والذي يذاع على قناة الزمالك الفضائية، مؤكدا أن الاجتماع شهد بعض النقاط التي سيعمل الفريق والجهاز الفني على تصحيحها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن نجح رئيس مجلس إدارة الفريق في اقناع جلال بالاستمرار في منصبه والقيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلال الفترة القادمة.