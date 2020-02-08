الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطلائع الإثنين المقبل

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يستضيفه ستاد القاهرة؛ حيث يواصل المارد الأحمر استعداداته وتدريباته اللازمة لخوض اللقاء المرتقب في محاولة لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ انطلاق الموسم الجاري.

ويستعيد المارد الأحمر خلال لقاء الطلائع رامي ربيعة بعد غيابه عن مباراة بيراميدز للإيقاف، وتتقلص فرص اللاعب أليو بادجي للمشاركة في اللقاء القادم؛ حيث انطلق متجها إلى بلاده أمس الجمعة؛ حيث يحتاج إلى تجديد جواز سفره، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة غدا الأحد، مما يضعف فرص مشاركته بين صفوف فريقه في مباراة طلائع الجيش.