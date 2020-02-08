الليلة.. الإسماعيلي يختتم استعداداته لخوض مباراة الزمالك بالدوري

ينهي النادي الإسماعيلي بقيادة ديديه جوميز الفرنسي كافة استعداداته وتدريباته اللازمة لخوض لقاء الزمالك المرتقب المقرر إقامته غدا الأحد، والتي يستضيفه ستاد الإسماعيلية في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأصفر المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 6 منها وتلقى الهزيمة في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات أخري.

ويغيب عن لقاء الزمالك العديد من لاعبي الدراويش منهم أحمد أيمن، محمد هاشم ومحمد حمدي زكي، وكان الفريق الأصفر قد خاض لقاء الجولة الماضية بالبطولة المحلية أمام نادي أسوان، وانتهى اللقاء بفوز أسوان بثنائية مقابل هدف وحيد للدراويش.