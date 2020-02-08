هدف الأهلي يتسبب في إحالة كريم شحاتة للتحقيق

قام موقع نادي الزمالك الرسمي على شبكة الإنترنت بنشر قرار رئيس مجلس إدارة الفريق وقناة الزمالك “المستشار مرتضي منصور”، والذي ينص على إحالة مقدم برنامج زملكاوي، كريم حسن شحاتة للتحقيقات، نظرا لدفاعه عن هدف الأهلي الثاني في شباك فريق بيراميدز والمكالمة الهاتفية للحكم الدولي السابق “أحمد الشناوي”، والذي أكد صحة الهدف الثاني، مما أدي إلى إقحام الفريق الأبيض في نزاع بين فريقين ليس له أي علاقة باللقاء الذي جمع بينهما.

وقام عضو مجلس إدارة الفريق الأبيض، أحمد مرتضي بالإعتذار عن ظهوره في البرنامج معترضا على ما صرح به كريم حسن شحاتة، مشيرا إلى أن القناة ليس لها أي علاقة بالنادي الأهلي مع كامل احترامه لكيان المارد الأحمر.