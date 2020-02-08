شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب خورفكان يؤجل قائمة منتخب الشباب 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق المشاركة لبطولة كأس العرب 24 ساعة، ليعلن عنها غداً وذلك بسبب الاختلاف فى وجهات النظر حول ضم عدد من اللاعبين فى البطولة بعد تألق أكثر من لاعب مؤخراً، على رأسهم أحمد عبد العظيم عظيمة المحترف بنادى خورفكان الإماراتى.

واستقر الجهاز الفنى على يوم 16 فبراير الجارى موعدا للسفر إلى السعودية لخوض البطولة التى يشارك بها 16 فريقا تم تقسيمهم الى 4 مجموعات.

أسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

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المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.