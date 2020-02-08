شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لأسوان والاتحاد قبل موقعة الإسكندرية فى افتتاح الجولة 17 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثانية والنصف ظهر اليوم، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، فى اللقاء الذى يقام باستاد الإسكندرية.

مباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، فالاتحاد السكندرى يدخل اللقاء بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويحلم أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأت بالفوز على حرس الحدود خارج الديار ثم الدراويش على ملعب أسوان.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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وطالب طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات للاستمرار فى المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك فى الأسابيع المقبلة، ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام أسوان مكونا من: "محمود الزنفلى - محمود شعبان -محمود رزق -إسلام جمال - السيد سالم - مروان عطية - نور السيد - نبيل مانجا - أوكوى - أنيس سالتو -زراق سيسيه".

وفى المقابل يسعى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، لاستكمال انتفاضة فريقه التى ظهرت فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع مراكز القاع، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاتحاد مكونا من: "مسعد عوض، خط الدفاع: الحسينى سمير - إبراهيم القاضى - عبدالله السنجهاوى - محمد إسماعيل، أحمد عامر - أحمد الصغيرى - هيثم الفيل - مصطفى دويدار، فادى فريد - كريم الطيب".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام للفريقين قبل المواجهة المرتقبة.