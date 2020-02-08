شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى نهائى تشالنجر لاونسيستون للتنس بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى محمد صفوت لاعب وادى دجلة للتنس، والمصنف رقم 157 عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة تشالنجر لاونسيستون المقامة حالياً فى أستراليا، وذلك بعدما تغلب على منافسه البلجيكى كيمير كوبيانز، وفاز صفوت على لاعب بلجيكى مصنف 162 عالميا بنتيجة مجموعتين لواحدة جاءت نتائجها كالتالي: 4-6 / 6-4 / 6-3.

وامتدت المباراة إلى ما يزيد عن الساعتين بقليل وشهدت تقلبات وخاصة فى مجموعتها الأولى، فبعدما كان صفوت متقدما مع بدايتها لم يستطع المحافظة على التقدم وخسر المجموعة إلا أنه فى المجموعة الثانية عاد بشكل افضل وحقق الفوز بها وكذلك فعل فى الثالثة ليفوز بالمباراة، وبهذا الفوز يقترب محمد صفوت من الوصول لقائمة الـ 140 عالميا مترقباً نتائج اللاعبين الآخرين الذين يسبقوه فى التصنيف العالمي.

يذكر أن محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر الأثنين الماضى عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول.

Advertisements

جاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة ليكون فى الـ 157، ويعد هذا أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن كان أفضل مركز وصل إليه صفوت هو الـ 166 عالمياً .

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا فى الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.