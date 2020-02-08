شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشهد دورى "لأنى رجل" لمحافظة أسوان الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى ، نهائي دوري "لأني رجل" لقطاع محافظة أسوان والذي يضم محافظات "قنا ،الأقصر، وسوهاج" وذلك يوم الأثنين المقبل على هامش فعاليات مهرجان النوبة الرياضى والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلي 13 فبراير الجاري بمحافظة اسوان ، حيث يتم تنفيذ فعاليات دوري كرة القدم بمركزشباب ناصر والذي يأتي تحت شعار "لأني رجل" والذي يهدف إلي تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف ، ويرافق صبحى خلال الفعاليات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يشارك في المهرجان 2000 متسابق من أهالي النوبة في عدد من الألعاب والسابقات والتي تضم " ماراثون جري ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة الي مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، حيث قد تم على مدارالاسبوعين الماضيين تصفيات علي مستوي المحافظات وتم تصعيد اول فريق لكل محافظة لدوري القطاعات والذي يشمل علي ٨قطاعات هم " الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع اوائل عدد٤محافظات

Advertisements

كما يلتقى الدكتور أشرف صبحي بمدربين برنامج "premier skills " لمشروع ألف بنت .. ألف حلم، ومن المتوقع ان يلتقي بمدير المجلس البريطاني، والمستشار الإنجليزي للبرنامج بالمجلس الثقافي البريطاني Natalia Amold، ورئيس مدربين الدوري الإنجليزي Paul Hughes.

وسيقوم الوزير بزيارة خاصة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والتدريبات الخاصة، وكذلك التعرف على أهم النتائج والمخرجات التي سوف يكون لها عظيم الأثر في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل الوزارة في هذا الشأن.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.