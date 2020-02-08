شكرا لقرائتكم البدري وغريب يحضران مباراة السوبر المصري فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان اتحاد الكرة، قد وجه الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبي القطبين عن قرب.. فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 في المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب في السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك من الإنتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوم من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك بالسوبر المصري بالإمارات ، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدأ طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا ، و درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات و درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا و فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

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وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

ويتواجد المنسق العام لنادى صن داونز برفقة أحد مدربى الفريق فى الإمارات لمراقبة السوبر المصرى، كما سيحضر مسئولو صن داونز مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها اليوم فى الدورى المصرى.

وأكد المصرى خالد علي، المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقى، أن مدرب فريقه بيتسو موسيمانى حال عُرض عليه تدريب النادى الأهلى لن يرفض، ولكن إلى الآن الأهلى لم يفاوض موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، كما يتردد الآن، وفى حال العرض أعتقد أن موسيمانى لن يرفض".