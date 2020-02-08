شكرا لقرائتكم لا تفوتك .. موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك فى الجولة 17 بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



يختتم فريقا الزمالك والإسماعيلي اليوم (السبت) استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما غداً (الأحد) في الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، بتوقيت القاهرة،على ستاد الإسماعيلية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى الفوز أمام الإسماعيلي لتكون خير دافع قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة على لقب السوبر الإفريقي.

الإسماعيلي ضد الزمالك



واستقر كارتيرون على إعادة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، إلى جانب الاعتماد المغربى أشرف بن شرقى في مركز الجناح، عقب اللعب في المواجهة الماضية بمركز المهاجم الصريح ونجح في صناعة الهدف الثانى لأحمد زيزو، لذا سيستمر المدير الفني في الاعتماد على بن شرقى مع إعادة مصطفى محمد ليشكلا للفريق قوة هجومية.

الاسماعيلي ضد الزمالك



وقرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود.

وحذر كارتيرون جميع اللاعبين من الإنذارات المجانية خلال المرحلة المقبلة، كما طالب بالتفكير في كل مباراة على حدة وعدم التركيز في أي أمر سوى المباراة المقبلة أمام الدراويش لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب حيث أصبح يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 14 مباراة.

الإسماعيلي ضد الزمالك



ويضع كارتيرون هدفاً أمامه حاليا يتمثل فى تخطى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة من 16 مباراة ثم السعي لملاحقة الأهلى على الصدارة وانتظار تعثره بعد حصد الفريق الأحمر 36 نقطة في 12 مباراة، لذا طالب اللاعبين بالتعامل مع كل مباراة على إنها بطولة خاصة إن الفريق يرتبط بمجموعة من المباريات في مختلف البطولات خلال الشهر الجارى.

الإسماعيلي ضد الزمالك



على الجانب الآخر حدد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الزمالك .

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في وقت سابق مع "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

سبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

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الإسماعيلي ضد الزمالك



وفرض جوميز السرية على تدريبات الإسماعيلي، حيث رفض دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل مباراة الزمالك.

ويفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية.

الإسماعيلي ضد الزمالك



تمسكت الجهات الأمنية بالاتفاق المسبق بعدم دخول الجماهير للمباريات الجماهيرية علي استاد الاسماعيلية و منها مباراة غداً الاحد التي تجمع الاسماعيلي مع نادي الزمالك على ستاد الاسماعيلية في الاسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

و يركز مسئولي الإسماعيلي علي الحضور الجماهيري بأكبر عدد ممكن خلال لقاء نصف نهائي البطولة العربية والمُقرر إقامته على ستاد الاسماعيلية يوم 16 من شهر فبراير الجاري لدعم الفريق في المباراة لتسهيل مهمته في مباراة العودة التي ستقام خارج الديار في الجزائر او المغرب و بلقاء احد الفريقين المولودية او الرجاء .

​ترتيب الإسماعيلي والزمالك في الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة،فاز في 8 وخسر في 2 وتعادل في 4، بينما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة، فاز في 6 وخسر في 7، وتعادل في 3.