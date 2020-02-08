شكرا لقرائتكم 6 ميداليات حصاد الكاراتيه باليوم الأول ببطولة أفريقيا فى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت فعاليات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للكاراتيه التى تقام بالمغرب والتى تستمر حتى 10 من فبراير الجارى ، عن تتويج لاعبى المنتخب بستة ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات فضيتان بالإضافة إلى وصول 10 لاعبين إلى الدور النهائي ومنافسة أربعة على الميداليات البرونزية .

أحرز الميداليات الذهبية كل من چنه خميس ، و شروق الحناوى ، و منتخب كاتاجماعى شباب ، و كاتا جماعى شابات ، وفيما يخص الفضيات أحرزها محمد حسين ، و طارق محمد ، و وصل للدور النهائى سارة عاصم ، و احمد اشرف ، و رضوى سيد ، و جيانا فاروق ، و على الصاوى ، و فريال اشرف ، و عبدالله ممدوح ، و طه طارق ، و محمد رمضان .

وينافس على البرونزيات كلاً من مالك جمعه و ياسمين حمدى و شيماء ابو اليزيد لاعبى المنتخب .

Advertisements

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور النهائى للبطولة الأفريقية غدا الأحد ، ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال، وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه آنسات، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب، ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات، ومحمد فتحى مدرب المنتخب كومتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات، ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وآنسات، وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب و ناشئين .

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.