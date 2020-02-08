شكرا لقرائتكم اعرف موعد مشاركة رمضان صبحى في تدريبات ومباريات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مباراتي فريقه المُقبلتين في بطولة الدوري أمام طلائع الجيش بعد غد ، الأثنين، بالجولة السابعة عشر ويوم 14 فبراير الجارى أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

رمضان صبحي تعرض لأصابه خلال أحدى تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى حيث أصيب بتمزق في العضلة الخلفية بأحدي تدريبات الفريق وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك في تدريبات الأهلي قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم إصطحابه في رحلة السودان ، ثم انتظم اللاعب في المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبي منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادي أي مضاعفات.

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ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحي البرنامج التأهيلي خلال الفترة الماضية على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجاري لكنه لن يشارك في مباراة المصري يوم 14 من الشهر ذاته وسيتم تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 20 الشهر الجاري في الامارات.

ويرفض الجهاز الطبي للأهلي التسرّع في عودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدي اللاعب البرنامج التأهيلي بشكل سليم 100 % لذا فضّل الجهازين الفني والطبي تجهيز اللاعب بشكل جيد للإرتباطات الهامة المقبلة وخاصة مباراتي السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل في ذهاب وإياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.