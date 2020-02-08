شكرا لقرائتكم محمد فضل: تأجيل قمة الأهلي والزمالك في يد الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، فى تصريحات تليفزيونية، إن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها بأبو ظبي.

وأضاف فضل، أن مجلس أبو ظبي تحمل تكاليف السفر الخاص ببعثتي الأهلي والزمالك وأعضاء اتحاد الكرة المصري.

وتابع "أدعم الحكام المصريين، لكن لا بد من الاعتراف بوجود أخطاء لهم، من يخطئ سيعاقب، ويوجد تنسيق مع جمال الغندور بشأن حكام السوبر وتم الاستقرار على جنسياتهم"، قائلا: "نسير في كافة الخطوات نحو تنفيذ تقنية الفيديو، هناك 54 حكمًا يحصلون على دورات تدريبية، وهناك ملعبان تم اعتمادهما لتطبيق التقنية وهما القاهرة والسلام".

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وأوضح "مباراة القمة في موعدها، لا يوجد تأجيل والجدول واضح من بداية الدوري، نريد صناعة كرة قدم وتطوير أنفسنا".

ونوه "للأسف هناك من يتحكم في السوشيال ميديا، ونحن علينا ألا نرد، ولو حدث تأجيل لأي مباراة في الدوري، فاتحاد الكرة هو من سيحاسب بسبب حقوق الرعاة، التأجيل سيفسد المسابقة بالكامل".

واختتم "الأمر محسوم والدوري المصري سيسير كما هو، ولو هناك أي مباراة تأجلت سيكون الأمن هو صاحب القرار وليس الجبلاية".