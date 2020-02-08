شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب اتحاد الكرة، الجهات الأمنية بإقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها يوم 26 مارس المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، على استاد القاهرة وبحضور 50 ألف مشجع.
وأرسل اتحاد الكرة، خطابا للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، حدد فيه يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسمياً.
وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.
ورفض حسام البدرى، إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظراً لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.
واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .. واتفق أعضاء الجهاز الفني على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.
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