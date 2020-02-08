شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعاً : سنظل نتذكر الأوفياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على تويتر الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجع للنادى حيث كتبت الصفحة : " تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا"، ففي مثل هذا اليوم 8 فبراير 2015 حاولت بعض جماهير الزمالك دخول ملعب مباراة فريقها مع انبى بستاد الدفاع الجوى بدون حملها لتذاكر المباراة، وهو ما رفضه رجال الأمن وتعاملوا مع الجمهور بقوة لتحدث حالة من الزجام ، ونشبت اشتباكات أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 من مشجعى رابطة ألتراس وايت نايتس المؤازرة للزمالك.

⚫ تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا. ???? pic.twitter.com/WYERJXIP4p

— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 8, 2020

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واجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا عاجلا بإيقاف مباريات الدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى فى فبراير الأسود بعد واقعة سقوط 74 مشجعاً أهلاوياً قتلى في ملعب بورسعيد إبان مباراة الاهلى مع المصرى في فبراير 2012 .

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى يوم 9 فبراير فى الدورى، ثم الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى كأس السوبر الأفريقى، قبل أن يلتقى مع الأهلى يوم 20 فبراير فى كأس السوبر المصرى، ويتجدد اللقاء مع الأهلى أيضاً فى 24 فبراير بقمة الدورى، ثم الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

يطمح نادى الزمالك لحصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى، ويأمل كاريترون مدرب الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على حساب الأهلى فى الدورى والترجى فى ربع نهائى دورى الأبطال أيضاً.

الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة حصدها الفريق الأبيض من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاءين، حيث خاض الزمالك حتى الآن 14 مباراة بالدوري، سجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.