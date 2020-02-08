شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعاً : سنظل نتذكر الأوفياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
⚫ تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا. ???? pic.twitter.com/WYERJXIP4p
— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 8, 2020
واجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا عاجلا بإيقاف مباريات الدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى فى فبراير الأسود بعد واقعة سقوط 74 مشجعاً أهلاوياً قتلى في ملعب بورسعيد إبان مباراة الاهلى مع المصرى في فبراير 2012 .
يستعد نادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى يوم 9 فبراير فى الدورى، ثم الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى كأس السوبر الأفريقى، قبل أن يلتقى مع الأهلى يوم 20 فبراير فى كأس السوبر المصرى، ويتجدد اللقاء مع الأهلى أيضاً فى 24 فبراير بقمة الدورى، ثم الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.
يطمح نادى الزمالك لحصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى، ويأمل كاريترون مدرب الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على حساب الأهلى فى الدورى والترجى فى ربع نهائى دورى الأبطال أيضاً.
الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة حصدها الفريق الأبيض من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاءين، حيث خاض الزمالك حتى الآن 14 مباراة بالدوري، سجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.
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