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أفراح فى منزل محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية

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جدة - عمرو شويل حالة من الفرحة سيطرت على أسرة محمد صلاح، نجم الإنجليزي ومنتخب مصر، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

وكرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،  أمس الجمعة الرياضيين المتميزين ورموز من أبناء المحافظة، الحاصلين على مراكز متقدمة بالمسابقات العالمية والعربية والأفريقية.

وكان من أبرز المكرمين أسرة اللاعب محمد صلاح واللاعب محمد الننى واللاعب أحمد المحمدى والمتميزين فى كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الأبطال ولاعبى نادى 23 يوليو الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الألعاب الفردية والجماعية فى البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية.

وقال محافظ الغربية، إنه لفخر للجميع التواجد وسط هؤلاء القامات الذين رفعوا راية الوطن عالية بين جميع دول العالم فى المحافل الرياضية الدولية، لافتا إلى أن الثقافة والرياضة هى إحدى روافد التنمية البشرية للشباب والتى تعمل على محاربة التطرف والأفكار المغلوطة.

وبات محمد صلاح على موعد مع التتويج بلقب الممتاز خلال الموسم الجاري،  ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن إدارة ليفربول ستكون سخية مع اللاعبين عقب فك عقدة الدوري والتي أصبحت مجرد وقت حيث أكدت أن الإدارة قررت منح اللاعبين مكافأة إضافية قدرها 4 ملايين جنيه استرليني حال التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة نادي ليفربول ستعتمد على حجم المشاركة في المباريات في تحديد المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب حال نجاح الفريق في تحقيق حلم الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الاولى منذ 30 عاماً.

 

وأشارات الصحيفة، إلى أن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب شارك أساسياً مع فريق ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم ستصل لـ 150 ألف جنيه استرليني ما يوازي 3 ملايين جنيه مصري.

 

 

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