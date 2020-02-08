بسبب دفاعه عن الأهلي.. كريم شحاتة: الأهلي ليس طرفًا في أزمة الهدف الثاني بشباك بيراميدز.. ورئيس الزمالك يحيله للتحقيق.. وأحمد مرتضي يعتذر عن الظهور ببرنامجه

في واقعة تعودنا عليها خلال الفترة الماضية، قرر رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك إحالة كريم حسن شحاتة، مذيع برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية، للتحقيق بسبب الدفاع عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز.

وجاء قرار إيقاف كريم شحاتة بسبب اعتراض الإدارة على إقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، وهي المشكلة التي ليس لها علاقة بالزمالك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليلة في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة، وإقحامه الزمالك في مشكلة لا دخل له بها.

دافع الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن موقف الأهلي ولاعبيه في أزمة الهدف الثاني بشباك فريق بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.

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ونجح الأهلي في الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري المصري، وأثار الهدف الثاني الذي سجله أليو ديانج جدلًا واسعًا بسبب لعب الأهلي الركلة الركنية بسرعة وأثناء وجود كرة أخرى بالملعب.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تقديم برنامجه على قناة نادي الزمالك، إن الأهلي ولاعبوه ليسوا طرفًا في أزمة الهدف الثاني من الأساس، وأن الأمر يتعلق بلاعبي بيراميدز والحكم.

وأضاف: "لاعبو الأهلي يسعون للفوز والمباراة بدقائقها الأخيرة لذا لعبوا الكرة سريعًا، وما حدث ليس مشكلتهم".

وتابع: "المشكلة عند إبراهيم نور الدين وطريقة إدارته للعبة، بالإضافة إلى لاعبي بيراميدز الذين فقدوا تركيزهم أثناء لعب الركلة الركنية".

واختتم: "لاعبو بيراميدز كان عليهم الاحتفاظ بتركيزهم حتى آخر لحظات المباراة، ولم يكن عليهم التحدث مع الحكم وترك اللعبة".