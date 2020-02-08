موعد مباراة سموحة ونادي مصر بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة سموحة ونادي مصر ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الكلية الحربية، في محاولة من نادي مصر للخروج من مأزق المركز الأخير.

ويقع فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع نادي مصر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، وكان قد خاض 16 مباراة حقق الفوز في مباراتين منها وتعادل في خمسة مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

وتقام مباراة نادي مصر وسموحة اليوم السبت وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.