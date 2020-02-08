مواعيد مباريات اليوم السبت 8/2/2020 بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري 2020 ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز ومن بينها مباراة الاتحاد السكندري ونادي أسوان، مباراة سموحة ونادي مصر، ومباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.

وتقام مباراة نادي أسوان والاتحاد السكندري في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد حرس الحدود، بينما تقام مباراة نادي مصر وسموحة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد الكلية الحربية.

أما عن مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة، فيستضيفها ملعب الإنتاج الحربي وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة مباريات اليوم في المواعيد المحددة لها.