موعد مباراة انبي وطنطا بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة انبي وطنطا والتي يستضيفها ستاد طنطا ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق انبي في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 6 منها وتعادل في خمسة مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

أمام عن فريق طنطا، فيقع في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، وكان قد خاض 16 مباراة حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.

وتقام مباراة انبي وفريق طنطا يوم الإثنين المقبل الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.