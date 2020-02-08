موعد مباراة الاتحاد السكندري ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نعرض عليكم موعد مباراة الاتحاد السكندري ونادي أسوان والتي تقام ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يسعى الاتحاد إلى الزحف نحو أحد المراكز المتقدمة، خاصة وأن الفارق بينه وبين نادي الزمالك صاحب المركز الثالث نقطة وحيدة، بينما يفصل بينه وبين نادي المقاولون العرب 5 نقاط.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الرابع بجدول الترتيب؛ حيث خاض ستة عشر لقاء حقق الفوز في 7 منها وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

أما عن نادي أسوان، فيقع في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، وكان قد خاض 16 مباراة حقق الفوز في ثلاثة منها وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة الاتحاد ونادي أسوان على ستاد حرس الحدود، وتنطلق في تمام الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة البث المباشر للقاء في الموعد المحدد له.