موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي يستضيفها ستاد القاهرة ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في جميعها، بينما لم يتلقى الهزيمة في أي منها، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة المارد الأحمر وطلائع الجيش على ستاد القاهرة، وتنطلق في تمام السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل الموافق 10 فبراير، وتقوم قناة تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.