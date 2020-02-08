موعد مباراة حرس الحدود والجونة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة حرس الحدود والجونة ، والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، ويليه فريق الجونة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط، وكان كل منهما قد خاض 16 مباراة؛ حيث فاز فريق الجونة في 5 مباريات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري، بينما فاز حرس الحدود في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.

وتنطلق مباراة الجونة وحرس الحدود في تمام الخامسة من مساء غدا الأحد الموافق 9 من شهر فبراير الجاري، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.