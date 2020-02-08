موعد مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش.

ويقع النادي المصري البورسعيدي في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات أخري.

بينما يقع فريق وادي دجلة بالمركز الخامس عشر برصيد 14 مباراة، وكان قد حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري.

ويخوض الفريقان اللقاء يوم الإثنين المقبل الموافق 10 فبراير وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وستقوم قناة أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.