موعد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي.

ويقع فريق الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات أخري.

أما عن فريق مصر المقاصة، فيقع في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، وكان قد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة الإنتاج ومصر المقاصة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي، فستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في موعدها المحدد.