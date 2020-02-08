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موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري العام والقنوات الناقلة

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نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، والتي يستضيفها ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر ببطولة الممتاز.

ويقع المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 10 منها وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات أخري، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وكان قد خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 منها وتعادل في خمسة مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات أخري.

وتقام مباراة المقاولون العرب وبيراميدز في تمام السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.

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