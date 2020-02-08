موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي يستضيفها ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 8 منها وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في مباراتين، بينما يقع الدراويش في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وكان قد خاض 16 مباراة حقق الفوز في 6 منها وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

ويخوض الفريقان لقاء الجولة الـ17 على ستاد الإسماعيلية، وتنطلق في تمام السابعة والنصف من مساء غدا الأحد الموافق 9 فبراير 2020، وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.