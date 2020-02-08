زوجة “محمد صلاح” تضع مولودتها الثانية “كيان”

رزق نجم كرة القدم محمد صلاح اللاعب المصري المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي بالأبنة الثانية له اليوم السبت، حيث وضعت زوجته المولودة الثانية بأحدي مستشفيات إنجلترا منذ قليل، وقد قامت والدتها وشقيقتها بمرافقتها أثناء خوضها عملية الولادة القيصرية.

وقد كانت بعض الصحف في الأيام الأخيرة الماضية قد أعلنت عن عدم قدرة اللاعب محمد صلاح على المشاركة في مباراة ليفربول الأخيرة، نظراً لانتظاره أن تضع زوجته المولودة الثانية وفقاً للميعاد المحدد للولادة من قبل الأطباء. ‏

ووفق لآخر الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أطلق محمد صلاح أسم “كيان” على مولودته الجديدة، وقد قررت أسرة صلاح بقرية نجريح مركز بسيون أن يقومون بعمل عقيقة كبيره كاحتفال باستقبال المولودة الجديدة، وذلك وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.