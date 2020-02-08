شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات حصاد الكاراتيه فى اليوم الأول من البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت فعاليات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 10 من فبراير الجارى، عن تتويج لاعبى المنتخب بـ6 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى وصول 10 لاعبين إلى الدور النهائى ومنافسة أربعة على الميداليات البرونزية .

وأحرز الميداليات الذهبية كل من چنه خميس، وشروق الحناوى، ومنتخب كاتاجماعى شباب، وكاتا جماعى شابات، وفيما يخص الفضيات أحرزها محمد حسين، وطارق محمد، ووصل للدور النهائى سارة عاصم، وأحمد أشرف، ورضوى سيد، وجيانا فاروق، وعلى الصاوى، وفريال أشرف، وعبدالله ممدوح، وطه طارق، ومحمد رمضان .

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وينافس على البرونزيات كل من مالك جمعة وياسمين حمدى، وشيماء أبو اليزيد لاعبى المنتخب .

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور النهائى للبطولة الأفريقية غدا الأحد، ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال، وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه آنسات، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب، ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات، ومحمد فتحى مدرب المنتخب كومتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات، ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وآنسات، وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب وناشئين .

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.