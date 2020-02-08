شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب رمضان صبحى لاعب الأهلي عن مباراتى فريقه المُقبلتين فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش بعد غد، الاثنين، بالجولة السابعة عشرة، ويوم 14 فبراير أمام المصرى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

رمضان صبحى تعرض لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.

ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة الماضية على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، لكنه لن يشارك فى مباراة المصرى يوم 14 من الشهر ذاته، وسيتم تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 20 الشهر الجارى فى الإمارات.

ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100 %، لذا فضّل الجهازين الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة وخاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.