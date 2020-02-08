شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد دورى "لأنى رجل" لقطاع محافظة أسوان الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نهائى دورى "لأنى رجل" لقطاع محافظة أسوان، والذى يضم محافظات "قنا، الأقصر، وسوهاج"، يوم الاثنين المقبل، على هامش فعاليات مهرجان النوبة الرياضى والذى سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمحافظة أسوان، ويتم تنفيذ فعاليات دورى كرة القدم بمركز شباب ناصر والذى يأتى تحت شعار "لأنى رجل" ويهدف لتعزيز دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من العنف، ويرافق صبحى خلال الفعاليات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يشارك فى المهرجان 2000 متسابق من أهالى النوبة فى عدد من الألعاب والسابقات والتى تضم "ماراثون جرى ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة الى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

يأتى هذا فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، حيث قد تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات على مستوى المحافظات وتم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدورى القطاعات، ويشمل على 8 قطاعات هى "الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع أوائل 4 محافظات.

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كما يلتقى الدكتور أشرف صبحى بمدربين برنامج "premier skills " لمشروع ألف بنت .. ألف حلم، ومن المتوقع أن يلتقى بمدير المجلس البريطاني، والمستشار الإنجليزى للبرنامج بالمجلس الثقافى البريطانى Natalia Amold، ورئيس مدربين الدورى الإنجليزى Paul Hughes.

وسيقوم الوزير بزيارة خاصة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والتدريبات الخاصة، وكذلك التعرف على أهم النتائج والمخرجات التى سوف يكون لها عظيم الأثر فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التى تنفذ من قبل الوزارة فى هذا الشأن.

يأتى هذا فى إطار خطة الوزارة فى تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج الرياضية والشبابية فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.