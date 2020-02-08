شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعاً: سنظل نتذكر الأوفياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نادى الزمالك، عبر صفحته الرسمية على تويتر، الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعاً للنادى، وكتبت الصفحة، "تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا"، ففى مثل هذا اليوم 8 فبراير 2015 حاولت بعض جماهير الزمالك دخول ملعب مباراة فريقها مع إنبى باستاد الدفاع الجوى دون حمل تذاكر المباراة، وهو ما رفضه رجال الأمن وتعاملوا مع الجمهور بقوة لتحدث حالة من الزحام، ونشبت اشتباكات أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 من مشجعى رابطة ألتراس وايت نايتس المؤازرة للزمالك".

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واجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا عاجلا بإيقاف مباريات الدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى فى فبراير الأسود بعد واقعة سقوط 74 مشجعاً أهلاوياً قتلى فى ملعب بورسعيد إبان مباراة الاهلى مع المصرى فى فبراير 2012.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى يوم 9 فبراير فى الدورى، ثم الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى كأس السوبر الأفريقى، قبل أن يلتقى مع الأهلى يوم 20 فبراير فى كأس السوبر المصرى، ويتجدد اللقاء مع الأهلى أيضاً فى 24 فبراير بقمة الدورى، ثم الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

ويطمح نادى الزمالك لحصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى، ويأمل كاريترون مدرب الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على حساب الأهلى فى الدورى والترجى فى ربع نهائى دورى الأبطال أيضاً.

الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة حصدها الفريق الأبيض من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاءين، حيث خاض الزمالك حتى الآن 14 مباراة بالدوري، سجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.