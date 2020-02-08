شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 50 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة وبحضور 50 ألف مشجع.

وخاطب اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يحدد فيه يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسمياً.

كان حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استقر على 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات الماضية، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

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وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظراً لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .. واتفق أعضاء الجهاز الفنى على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.