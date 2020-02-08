شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..أليو بادجي..القناص الجديد في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السنغالي المخضرم ليو بادجي، الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، أوراق اعتماده مبكراً إلى عشاق القلعة الحمراء، بعدما لعب دوراً كبيراً في حصد اغلى ثلاث نقاط للقلعة الحمراء ببطولة الدوري العام حتى الآن، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة المحلية، وأنتهت بفوز الأحمر 2 -1.

الثلاث نقاط كان هي الأغلى للقلعة الحمراء، بسبب العقدة التي ظلت محكمة لأكثر من أربعة مباريات بين الفريقين، لم يستطع المارد الأحمر أن يحلها أمام بيراميدز ولم يتذوق طعم الفوز حتى المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

أليو بادجي كان قد انضم إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادماً من صفوف رابيد فيينا بالدوري النمساوي، في صفقة لم تلقى ترحاب جماهيري من عشاق القلعة الحمراء، بسبب ضعف إحصائيات اللاعب مع فريقه السابق، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط وصنع آخر خلال مشاركته في 16 مباراة، وهو ما جعل جماهير الأهلي تشعر بتخوف من مستوى بادجي خاصة وأن الفريق الأحمر عانى في المواسم الماضية لعدم وجود مهاجم قادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

تألق بادجي خلال الدقائق التي شارك فيها كبديل سواء في الدوري العام أو في دوري أبطال أفريقيا، أثلج صدور عشاق القميص الأحمر التي شعرت بالكفاءة الفنية التي يتمتع بها اللاعب.

ثنائي "أليو" الأهلي بادجي وديانج استطاعا أن يقودا الفريق للإنفراد بصدارة الدوري العام برصيد 39 نقطة، ليواصل المارد الأحمر تحقيق أرقامه القياسية في المسابقة بالعلامة الكاملة من 13 مباراة متتالية، حيث سجل الهجوم الأحمر 37 هدفاً واستقبلت الشباك الحمراء 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع.



اليو بادجي لاعب الاهلي



اليو بادجي



أليو بادجي



بادجي بعد أول اهدافه مع الاهلي

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بادجي في التتش



بادجي في سيارته



بادجي لاعب الاهلي



بادجي مع الجماهير



بادجي مهاجم الاهلي



بادجي



قاطرة الاهلي



مهاجم الاهلي