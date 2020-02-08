شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربيني يتأهل لنصف نهائي بطولة موتور سيتي للاسكواش وخروج الشوربجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل المصرى محمد الشربينى، لاعب نادى سموحة للاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة ببطولة موتور سيتى لرجال الإسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 5 فبراير الجارى حتى العاشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

وفاز محمد الشربينى على منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز فى مباراة الدور ربع النهائى، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-8.

فيما ودع مروان الشوربجى، المصنف الثامن عالمياً، البطولة من الدور ربع النهائى عقب خسارته أمام ليو أو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 86 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-6, 11-5, 7-11, 13-11.

Advertisements

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.