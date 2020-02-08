"حدث سعيد لملك مصر".. صلاح يُرزق بمولودته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
رُزق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية؛ وهو الأمر الذي منع "مو" من السفر خارج إنجلترا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها زملاؤه في ليفربول.
وعلم "الخليج 365"، اليوم السبت، أن زوجة صلاح قامت بوضع المولودة الثانية لهما.
وكان صلاح نشر، مساء الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".
وتبلغ مكة، ابنة صلاح الأولى، 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.
وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري.
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