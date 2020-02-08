اليوم.. ثلاث مباريات مهمة فى افتتاح الجولة 17 للدوري الممتاز

تقام اليوم ثلاث مباريات فى افتتاح الجولة 17 للدورى الممتاز لكرة القدم تبدأ المباريات بلقاء الاتحاد مع أسوان بستاد الإسكندرية فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويسعى الاتحاد بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف للعودة للانتصارات من جديد بعد عدة تعادلات اخرها كان أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية، حيث تعادلا بدون أهداف.

بينما يتحفز أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطى لاستمرار الانتصارات

بعد فوزه فى آخر مباراتين على حرس الحدود والإسماعيلى.

وثانى مباريات اليوم تجمع بين نادى مصر وسموحة باستاد الكلية الحربية فى الخامسة مساء.. يدخل نادى مصر الذى يحتل ذيل جدول ترتيب الدورى المباراة بقيادة فنية جديدة بعد أن تولى خالد جلال تدريبه خلفًا لعبدالناصر محمد.. أما سموحة الذى

تعادل مع مصر للمقاصة فيسعى للعودة للانتصارات والاستمرار فى المنطقة الدافئة فى وسط الجدول، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويلتقى فى المباراة الثالثة فريقا مصر للمقاصة والإنتاج الحربى بستاد السلام فى السابعة والنصف مساء.. وكلا الفريقين حقق التعادل فى آخر مبارياته.

الإنتاج بقيادة مختار مختار يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، والمقاصة يتواجد فى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ويسعى بقيادة مديره الفنى إيمانويل امونيكى للفوز لتحسين نتائجه والعودة لوضعه الطبيعى فى جدول الدورى.