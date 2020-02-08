اليوم.. الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. أبورجيلة. من المقرر أن يغادر الفريق عقب المران متوجهًا إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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