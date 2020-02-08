رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على إصابة كريم نيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على إصابة كريم نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى كريم نيدفيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالًا من جانب خالد محمود طبيب الفريق، للإطمئنان على برنامجه العلاجي والتأهيلي، والذي يخضع له في العاصمة الألمانية برلين.

وأجري طبيب الفريق اتصالًا مع كريم نيدفيد لاعب الوسط، والمتواجد حاليًا في ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بأحد مراكز التأهيل الجديدة.

ونقل كريم نيدفيد، ارتياحه الشديد، بعدما تم تغير مركز التأهيل القديم، مؤكدًا أنه يلتزم بالبرنامج الموضوع له، ورغبته في العودة سريعًا للملاعب.

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ويعاني نيدفيد، من وجود رشح على الركبة وخضع لعمليتين جراحيتين، خلال الفترة الماضية، حيث غاب عن المارد الأحمر، لما يقرب من 10 أشهر.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد قرروا تغير المركز العلاجي القديم بسبب تأخر اللاعبين في العودة للملاعب مرة أخرى، وهو ما أثار غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي طالب بإيجاد حلول لإنهاء تلك الأزمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.