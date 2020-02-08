رياضة | محمد صلاح يرزق بالمولودة الثانية "كيان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يرزق بالمولودة الثانية "كيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت عائلة محمد صلاح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي حدثًا سعيدًا حيث وضعت زوجته مولودتها الثانية داخل أحد المستشفيات بإنجلترا والتي أسماها "كيان".

وحرصت والدة زوجة محمد صلاح – حماته - وشقيقتها على التواجد في إنجلترا لتكونا بجوارها أثناء الولادة والرعاية المولوده في الأيام الأولى.

وقررت أسرة صلاح إقامة عقيقة كبيرة عقب الولادة بين الأقارب والأصدقاء احتفالًا بالعضوة الجديدة في الأسرة بعد المولودة الأولى "مكة".