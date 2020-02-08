رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حلمي عبدالرازق المستشار القانوني، بتجهيز ملف كامل ومستوفي عن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الرد على الفيفا، بعد شكوى الزمالك والمطالبة بإيقافه.

ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء، في تجهيز رد سريع على الفيفا، والتي حددت موعد 24 فبراير الجاري كحد أقصى، للنادي الأحمر، للرد على شكوى الزمالك، بشأن تحريض اللاعب ومفاوضته أثناء إرتباطه بتعاقد مع فريق آخر.

وكان الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، طالب خلالها بإيقاف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق، وتغريم النادي الأهلي، بعدما حرض اللاعب من أجل ترك ناديه وإرتداء قميصه بالانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف أفيش البرتغالي.