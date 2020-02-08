رياضة | كارلو أنشيلوتي: ميسي سيبقى في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلو أنشيلوتي: ميسي سيبقى في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي عن الأنباء التي تربط مصير ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل إلى البريمير ليج.

وقال أنشيلوتي مدرب إيفرتون في تصريحات له قبل مباراة كريستال بالاس: "سيكون من الرائع للدوري الإنجليزي أن يأتي ميسي ويلعب في إنجلترا، لكنني لا أعتقد أن هذا ممكن".

Advertisements

وتابع المدرب المخضرم: "ليونيل ميسي هو أسطورة البارسا وأنا متأكد بأنه سوف ينهي مسيرته هناك".

ويلاقي كريستال بالاس نظيره إيفرتون اليوم السبت في افتتاحية الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جوديسون بارك.