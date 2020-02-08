رياضة | حالة وحيدة تؤجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة وحيدة تؤجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري يمكن أن تؤجل في حالة واحدة وهي صدور قرار من الجهات الأمنية.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "تأجيل أي مباراة في الدوري المصري مرفوض لكن هناك تأجيلات تعود إلى قرارات الأمن وليس قرار مجلس الجبلاية وحاليًا لا يوجد أي سبب لتأجيل مباراة القمة".

Advertisements

وأضاف فضل: "لو أردنا نجاح صناعة الكرة في مصر لابد من انتظام المسابقة وإلا نلعب مباريات الدوري بمجموعتين".

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ثم مباراة القمة مع الأهلي على السوبر المصري يوم 20 وبعدها لقاء القمة بين القطبين في الدوري يوم 24.