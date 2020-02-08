رياضة | زاوية عين - نوفاك ديوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ في عالم الكرة الصفراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاوية عين - نوفاك ديوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ في عالم الكرة الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

تمكن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من استعادة صدارة التصنيف العالمي للتنس في نسخته الجديدة في الأسبوع الماضي. وتمكن ديوكوفيتش من العودة للصدارة عقب فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الوقت الذي تراجع فيه الإسباني رافاييل نادال للمركز الثاني بعد خروجه من الدور ربع النهائي في بطول أستراليا، في حين حافظ السويسري روجر فيدرر على مركزه الثالث بينما صعد النمساوي دومينيك ثيم الذي خسر أمام ديوكوفيتش في النهائي من المركز الخامس إلى الرابع. وحل الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.وجاء الإيطالي ماتيو بيرتيني في المركز الثامن متقدما على الفرنسي جايل مونفيس ودخل البلجيكي ديفيد جوفين المراكز العشرة الأولى بالتصنيف بينما خرج منها الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت. واختارت عين الخليج 365 الرياضي ديوكوفيتش نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع كرة المضرب ..

ولد نوفاك ديوكوفيتش في 22 مايو 1987 في بلجراد في صربيا.

تنتمي والدة نوفاك لأصول من كرواتيا ونوفاك لديه أخوين هما ماركو وديوردي ويلعبان التنس أيضًا.

يتحدث ديوكوفيتش 5 لغات، هم : الصربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية.

بدأ ديوكوفيتش ممارسة لعبة التنس وهو في الرابعة من عمره. وفي عام 1993 وهو في السادسة من عمره، لفت ديوكوفيتش أنظار لاعبة التنس اليوغوسلافية السابقة جيلينا جينسيك التي أكدت أن موهبته أعظم موهبة رأتها منذ مونيكا سيليس. ظلت جيلينا تدرب ديوكوفيتش لمدة 6 سنوات تحسن فيها مستواه بسرعة والسفر إلى الخارج من تطوير مستواه حنى تمكن من المشاركة في البطولات العالمية وهو في الرابعة عشر من عمره. كان ديوكوفيتش مقيم في ولاية مونت كارلو وكان يمارس لعبة التنس عام 2006 وهو في التاسعة عشر من عمره على يد ماريان فايدا لاعب التنس الصربي السابق الذي دربه حتى عام 2013. يحب ديوكوفيتش مشاهدة لعبة كرة القدم ويشجع أندية النجم الأحمر الصربي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

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* بطولاته :

تمكن ديوكوفيتش من الفوز ب 24 بطولة حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

- بطولات الجراند سلام : أستراليا المفتوحة (8 مرات : 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020)وفرنسا المفتوحة (مرة واحدة عام 2016) وويمبلدون المفتوحة(5 مرات :2011 و2014 و2015 و2018 و2019) وأمريكا المفتوحة (3 مرات : 2011 و2015 و2018)

- نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس (5 مرات : 2008 و2012 و2013 و2014 و2015)

- توج بكأس ديفيد للتنس في 2010

- حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008.