رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 2 - 2020.. مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 2 - 2020.. مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 8 / 2 / 2020، أبرزها مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومباراة باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

الاتحاد السكندري ضد أسوانتقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

نادي مصر ضد سموحة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

برايتون ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ14"

النجم الساحلي ضد هلال شابة، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.