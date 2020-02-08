اونلاين | رابط Bein Sport مشاهدة مباراة ايفرتون وكريستال بالاس اليوم بث مباشر .. Everton Today

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معلومات مباراة إيفرتون وكريستال بالاس

???? البطولة : الدوري الإنجليزي 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

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⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 8-2-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

???? ملعب المباراة : جوديسون بارك .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .