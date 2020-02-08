اونلاين | يلا كورة filgool مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة filgool مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق باير ليفركوزن ودورتموند لحساب مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من منافسات الدوري الألماني على ملعب باي أرينا اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويذكر ان فريق بروسيا دورتموند قد حقق الفوز علي فريق ليفركوزن بنتيجة كبيرة وهي أربعة أهداف مقابل لاشئ في الدور الأول ، ويحتل فريق دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 11 فوز و6 تعادلات وثلاث هزائم ، بينما يأتي ليفركوزن خلفه برصيد 34 نقطة في المركز الخامس من 10 انتصارات وأربع تعادلات وتلقى 6 هزائم ، كانت آخرها أمام هوفنهايم في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

وصعد باير ليفركوزن لدور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي بعد التغلب بنتيجة 2 / 1 على ضيفه شتوتجارت في دور الـ16 للمسابقة ، وقد أحرز فابيان بريدك، حارس مرمى شتوتجارت، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72 ، وأضاف الأرجنتيني لوكاس نيكولاس أولاريو الهدف الثاني لليفركوزن ، بينما أقصى بريمن فريق دورتموند من كأس ألمانيا بعد الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ويسيرستاديون ، أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن قائد الفريق ماركو رويس سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية .

بطاقة مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند

????البطولة : الدوري الالماني .

????الجولة : الأسبوع 21 .

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????الملعب : باي ارينا .

????التعليق الصوتي : عصام الشوالي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .